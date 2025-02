Dayitalianews.com - L’ex compagna rifiuta il suo invito a cena: lui l’aggredisce e la trascina per i capelli, poi minaccia i carabinieri

Un 27enne è stato arrestato con l’accusa di rapina, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della sua ex fidanzata e di violenza ea pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla domenica del 2 febbraio, quando sono intervenuti idi Giussano, in provincia di Monza, per fermare l’uomo visibilmente alterato.L’aggressione alTante le aggressioni di cui sarebbe stata vittima la donna, e l’ultima risalirebbe al 2 febbraio, quando la stava camminando per strada a Briosco, dove sarebbe stata avvicinata dal. I due avrebbero rotto dopo una relazione durata circa un anno e lui quella sera avrebbe invitato a, che però avrebbeto l’.L’uomo però non si sarebbe arreso alla fine della relazione e l’avrebbe aggredita, primandola per ie poi colpendola violentemente.