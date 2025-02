L’ex club di Maguire’s Downs con il vincitore dell’ultimo gioco

Leggi su Justcalcio.com

Il Manchester United ha ottenuto una vittoriagap su Leicester City nel quarto round della Coppa d'Inghilterra, nonostante una performance complessiva poco interessante all'Old Trafford.Unin ritardo di Harry Maguire, che si è diretto nel punito di Bruno Fernandes, ha segnato una vittoria per 2-1 per i padroni di casa, scatenando celebrazioni esultanti all'interno dell'Old Trafford.Tuttavia, lo United ha cavalcato la fortuna come var, inattivo nella Coppa d'Inghilterra fino al quinto round, avrebbe escluso l'obiettivo per il fuori.Il primo tempo è stato un vero affare per lo United, che non è riuscito a registrare un singolo colpo sul bersaglio.Leicester ha sfruttato appieno, con Bobby de Cordova-Reid che ha aperto il punteggio poco prima dell'intervallo.