Sport.quotidiano.net - LETTERATURA Sportiva. Gianfelice Facchetti vince il premio Ciotti con il libro “Capitani“

" scritto daha vinto la quarta edizione del “Sandro“ di, ideato da Filippo Grassia e organizzato dal Panathlon Club Milano. La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Università degli Studi di Milano, celebrando un’opera che esplora il ruolo dei grandidel calcio, figure iconiche capaci di trascendere il campo da gioco per diventare simboli di integrità e ispirazione. Idi qualunque genere sono appunto Miti, Esempi, Simboli, quei punti di riferimento che sembrano non esistere più, ovunque, e nel calcio in particolare. Le “Bandiere” di una volta che vorremmo tanto andassero a sventolare".ce ne offre una splendida e nostalgica carrellata, dal padre Giacinto ad Armando Picchi, e poi la dinastia dei Maldini (Cesare e Paolo) e tanti altri.