L’erbazzone Igp di Reggio Emilia | è guerra in tribunale

, 8 febbraio 2025 – Un mese fa la vittoria al Tar, ora un’altra battuta d’arresto: la vicenda giudiziaria sul riconoscimento Igp perReggiano sembra non trovare pace. Dopo aver visto rigettato il proprio ricorso dalAmministrativo di Roma, l’azienda Sfoglia Torino ha impugnato la sentenza in Consiglio di Stato. L’impresa piemontese dal 2017 è proprietaria del marchio reggiano Righi e la sua opposizione al provvedimento si può considerare della prima ora, fin da quando il Ministero aveva dato il suo via libera alla richiesta della Regione. “Speravamo di evitare un’ulteriore battaglia giudiziaria” afferma Giuseppe Pagliani, legale rappresentante dell’Associazione Produttori Erbazzone Reggiano. L’Associazione inviò a fine novembre 2022 la proposta di registrazione del marchio di qualità per, allegando il disciplinare in cui viene identificata come la sola provincia diandrebbe a circoscrivere la zona di produzione Igp.