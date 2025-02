Lanazione.it - L'Empoli regge un tempo, poi passa il Milan al "Castellani": 0-2

Leggi su Lanazione.it

, 8 febbraio 2025 – L’une poi cede, 2-0, al, nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie A. Situazione di classifica sempre più precaria per gli azzurri, quart’ultimi, che non vincono dall’8 dicembre 2024 (4-1 a Verona). D’Aversa spedisce Goglichidze in panchina, inserendo De Sciglio e Marianucci nell’undici titolare. Parte dalla panchina anche Kouamè. Primobruttino: si lascia preferire l’, attento e ordinato dietro e pronto a ripartire con Esposito, Cacace e Colombo., le foto della partita All’8’ brutta entrata di Cacace su Walker: check del Var per un possibile cartellino rosso (poi rientrato). Da notare che per Pairetto l’intervento non è neppure meritevole di ammonizione. Al 10’ Musah si mette in proprio e conclude in diagonale dalla destra: il suo sinistro non impensierisce Vasquez.