Quotidiano.net - L’economista: “La rivoluzione digitale accelera le fusioni”

Roma, 8 febbraio 2025 – “Il denaro è ormai un “oggetto“ immateriale che viaggia sempre più su piattaforme digitali. Quindi anche la banca è profondamente cambiata. Unache si riflette anche sulle operazioni di riassetto del settore in corso”. Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore di Strategia e Imprenditorialità alla Sda Bocconi, spiega cosa succede sul fronte del credito e perché le aggregazioni siano anche la conseguenza della transizione. “Non a caso fra gli istituti più attivi in questo momento sul mercato, ci sono quelli che hanno fatto maggiori investimenti in tecnologie. Del resto, una volta realizzato il software e costruito il modello produttivo, questi sono facilmente scalabili, possono rispondere alle esigenze di 100, 1.000 o 10mila clienti. Le sinergie sono evidenti”.