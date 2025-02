Ilgiorno.it - L’eco di Impagnatiello. Il tono monocorde e quelle donne sparite nella notte

"Non abbiamo litigato". Lo sguardo perso. Il. L’italiano che incespica, soprattutto se si prova a ricondurlo alla madre di tutte le domande, cioè perché abbia aspettato una settimana prima di andare a denunciare la scomparsa della sua compagna e convivente, Jhoanna Nataly Quintanilla Valle, e non prima che i carabinieri, innescati dalla datrice di lavoro dell’amatissima babysitter Jo, gli arrivassero a casa. E poi quei dettagli confusamente seminati nelle interviste alle televisioni: lei che "la settimana prima ha parlato di cose senza senso, se lei moriva prima o se io morivo prima e nessuno ci cercherà", il resoconto di vaghi problemi di salute ("Aveva come una pallaparte del collo che mi diceva che le faceva male, le girava la testa"), i carabinieri che "sono entrati, hanno verificato ma non hanno trovato niente".