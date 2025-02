Sololaroma.it - Lecce-Bologna, il pronostico di Serie A: equilibrio in vista?

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend della ventiquattresima giornata diA si è aperto con l’anticipo di venerdì, che ha visto la Juventus espugnare il Sinigaglia vincendo 2-1 con il Como. Tra le cinque sfide in programma domenica, prima della conclusione del turno con Inter-Fiorentina di lunedì, ci sarà anche quella dello Stadio Via del Mare, delle ore 18, che vedrà affrontarsi, con le due formazioni a caccia di punti importanti per i rispettivi obiettivi.I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dopo la fondamentale vittoria contro il Parma, che ha permesso di guadagnare terreno sulla zona retrocessione e fermare anche l’emorragia di punti dopo le precedenti due sconfitte consecutive. Ilcercherà quindi continuità di rendimento provando a far valere il fattore campo contro una formazione dotata di maggior qualità.