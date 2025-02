Leao apre il primo gol di Gimenez chiude | il Milan passa a Empoli e prosegue la sua rincorsa

Leggi su Sportface.it

Una partita di certo complessa, ma che sicon un’altra vittoria per il, che0-2 ae ottiene il terzo risultato utile in Serie A. I rossoneri soffrono, reclamano a causa di errori arbitrali neltempo, vanno anche in inferiorità numerica, poi in 10 contro 10 riescono a dominare l’ultima mezz’ora e con(al suogol con la nuova maglia) sconfiggono gli uomini di D’Aversa.che sale a quota 38 punti, mentre l’resta a 21 e domani potrebbe ritrovarsi anche in zona retrocessione in caso di vittoria del Parma.’s Lorenzo Colombo duringFC vs US Catanzaro, Italian football Coppa Italia match in, Italy, August 10 2024PERICOLOSO, PALO DI COLOMBOConceicao si affida come previsto a Joao Felix dalminuto, ma in avanti non c’è l’altro acquisto di gennaio, ma bensì ancora Tammy Abraham.