Le visite 'ExClausura'. Altri sei appuntamenti dedicati al Monastero

Sei nuoviper, una prima occasione per conoscere ildella Visitazione in via Mazzini. Dopo che i primi 400 posti sono stati ‘bruciati’ in poche ore e la curiosità ha preso il sopravvento, Fondazione Sant’Orsola ha organizzato un’ulteriore tranche diche mettono a disposizione complessivamente300 posti. Le sei nuove date sono sabato 22 febbraio, 1 e 8 marzo (dalle 10 alle 14) e domenica 23 febbraio, 2 e 9 marzo (dalle 16 alle 20). Lesi svolgeranno in piccoli gruppi (12 persone per ogni ora), per consentire a tutti di immergersi, in silenzio, nell’atmosfera di un luogo che è stato per due secoli undi clausura. Corridoi a volta, due incredibili chiostri, stanzette senza tempo espazi magici sono solo alcune delle meraviglie celate nell’immensocon accesso dal portico degli Alemanni, dove le monache ‘VIsitandine’ hanno vissuto per 200 anni, fino al 2019.