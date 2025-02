Sport.quotidiano.net - Le ultime: domani al Via del Mare probabile turnover dopo l’impresa di Bergamo. Italiano deve fare i conti per Lecce. Calabria e Miranda scalpitano

Leggi su Sport.quotidiano.net

Qualcosa dovrà cambiare, Vincenzolo sforzo dei suoi uomini con l’Atalanta. Il minimo possibile, però, per sfruttare l’onda delstorica in Coppa Italia ae proseguire la rincorsa all’Europa bella ma durissima: speciela risposta della Fiorentina con l’Inter. Urge una controrisposta. Misurando le forze. Scalpita Davide, che spera nell’esordio in rossoblù in Salento, alla luce dei 90 minuti disputati da Holm, ex di turno con l’Atalanta. Ma c’è pure De Silvestri, senza contare che lo svedese è da un mese e mezzo a questa parte tra i migliori:-Holm è un ballottaggio. Così come Casale spera in una magliail subentro contro i nerazzurri: maè l’ultimo sforzo prima del ritorno alle settimane tipo, con possibilità di rifiatare, allenarsi e preparare le partite all’interno di una settimana tipo.