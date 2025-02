Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di sabato 8 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Avere tante possibilità di successo non basta, bisogna anche fare proposte chiare e precise, Mercurio non può fare tutto da solo. Visto che è bene illuminata la sfera delle relazioni sociali, cercate di allargare la cerchia delle conoscenze, curate i rapporti, chiedete consigli e non fate il passo più lungo della gamba. In primavera vi potrete concedere qualche sfizio. Oggi vivete la vita attraverso le emozioni. Il vostro colore di, mese d'amore: bianco misto a rosso. Toro Anche oggi avete la protezione della Luna che vi rende spensierati, pure i cupi pensieri che vi aggredivano ultimamente sembrano volare via.