Mondouomo.it - Le Politiche Aggressive di Sconti: Cosa dice l’Antitrust su Poltronesofà.

Leggi su Mondouomo.it

Negli ultimi anni, le strategie di marketing basate sucontinui e promozionisono diventate una pratica comune nel settore del retail. Tuttavia, queste tattiche sfocierebbero, secondo le associazioni dei consumatori ed in questo caso secondo, in pratiche commerciali scorrette, come dimostra il caso recente dell’indagine delcontro. L’Indagine del. Prezzi .