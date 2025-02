Iodonna.it - Le passerelle della Grande Mela svelano quali saranno le It Shoes della prossima stagione fredda. Ballerine, stivali e décolleté, da Calvin Klein a Simkhai

These boots are made for walking. Ma anche questeo sandali. Per scoprirele Itbasterà dare un’occhiata alleNew York Fashion Week in pieno svolgimento. Dalle scarpeCollection in bilico tra ballet core e mondo western ai biker boots di, ce n’è per tutti i gusti. Mocassini bianchi: cinque outfit per abbinarli con stile X L’Autunno-Inverno 2025/26 si prospetta così ricco di calzature eclettiche e inaspettate, capaci di rispondere al gusto e alle esigenze di ogni fashionista.