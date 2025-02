Tutto.tv - Le Iene, puntata del 9 febbraio: nuovi sviluppi su casi Bonino, Lucarelli e revenge porn

Domenica 9, il programma “Le” torna su Italia 1 con unaricca di approfondimenti sudi cronaca che hanno suscitato grande interesse e polemiche. Con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni, la serata promette di offriredettagli e documenti esclusivi su tre vicende che hanno scosso l’opinione pubblica. Aggiornamenti sul Casoe Apolloni nelladel 9Uno dei servizi più attesi della serata è quello curato da Giulio Golia, che riprende il caso di Mattiae Federico Apolloni, ex calciatori del Livorno condannati in primo grado per violenza sessuale di gruppo. La sentenza ha inflitto loro tre anni e sette mesi di reclusione, ma entrambi gli imputati si dichiarano innocenti e hanno già annunciato il ricorso in appello.