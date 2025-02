Ilgiorno.it - Le due vie di Barbara Berlusconi: custode della memoria di Silvio o futuro candidato sindaco a Milano?

, 8 febbraio 2025 – La nomina dinel Consiglio d’amministrazioneFondazione del Teatro alla Scala, ad opera del governatore Attilio Fontana ed in rappresentanzaRegione Lombardia, sembra un altro tassello di un puzzle che, piaccia o no, sta portando il nome, anzi il cognome, del fondatore di Forza Italia e del centrodestra sempre più dentro i luoghi e la storiacittà. In origine fu l’intitolazione adel Belvedere di Palazzo Lombardia, sedeGiunta regionale. Poi l’intitolazione allo stessodell’aeroporto internazionale di Malpensa. Ora ecconel Consiglio d’amministrazioneFondazione scaligera. In queste settimane non sono mancate indiscrezioni sulla presunta volontà didi “scendere in campo”, per usare parole care al padre.