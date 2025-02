Nerdpool.it - Le cose si fanno più cupe in The Tomorrow War 2: ecco le dichiarazioni dello sceneggiatore

Lo scrittore di TheWar, Zach Dean, ha fornito un aggiornamento su come sta procedendo il sequel, accennando all’approccio narrativo del team creativo. In un’intervista per promuovere il suo nuovo film The Gorge (in streaming su Apple TV+ dal 14 febbraio), Dean ha parlato di TheWar 2, confermando che il film è ancora in fase di sviluppo. “Sta procedendo”, ha detto. “Ho scritto il secondo film, so che stanno continuando a sviluppare la storia.” Dean non ha fornito una data precisa per l’inizio della produzione del sequel, ma ha sottolineato: “Penso che accadrà e accadrà relativamente presto.”Dean ha anche colto l’occasione per elogiare il protagonista Chris Pratt, che tornerà nel seguito. “Una dellebelle di Chris è che è così facile entrare in empatia con lui e capire la sua mente”, ha detto lo scrittore.