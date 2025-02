Quifinanza.it - Le aziende più virtuose d’Italia, dal packaging all’automotive cresce il Sud

In Italia c’è un gruppo di imprese chepiù delle altre, sfidando il mercato tra stagnazione e difficoltà. Sono quelleche riescono a distinguersi per competitività, fatturato e capacità di creare valore. Secondo l’ultima edizione dell’Osservatorio Nomisma, Crif e Cribis, presentato a Bologna, il 7% delle imprese manifatturiere italiane genera oltre 111 miliardi di euro di ricavi, trainando settori chiave come, cosmetica, nautica e automotive.Se si guardano i dati, emerge un quadro preciso: la Motor Valley continua a essere il cuore pulsante dell’automotive italiano, concome Ferrari, Lamborghini e Dallara che crescono anno dopo anno. Ma ci sono anche settori che stanno prendendo il via, come quello della nautica e del biomedicale. Anche la distribuzione geografica racconta qualcosa di nuovo: le imprese del Nord-Est si confermano le più forti, ma il Sud Italia si sta ritagliando un ruolo sempre più importante.