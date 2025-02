Diredonna.it - Le 20 più belle frasi d’amore per fare gli auguri a San Valentino

Quali sono le piùperglia San? Come nel sonetto 43 di William Shakespeare (“In quanti modi ti amo? Fammeli contare”), sono moltissime le possibilità per esprimersi in tal senso. Certo, andando indietro nel tempo, le citazioni a cui attingere sono tantissime e sono antiche quasi quanto la festa stessa, ma se vogliamo prendere in prestito qualche parola dalla contemporaneità o da un passato non lontanissimo, troveremo libri, canzoni, personaggi e film romantici che fanno al caso nostro.San: la storia del santo di Terniera un vescovo cristiano vissuto nel III secolo. Secondo quanto riporta la sua agiografia, il religioso avrebbe guarito il figlio di un filosofo greco, Cratone, che viveva a Roma: la vita del ragazzo era caratterizzata da quello che oggi chiameremmo malattia, condizione o disturbo neurologico – tanto che successivamentesarebbe diventato, oltre che il santo degli innamorati, il patrono degli epilettici.