Lazio-Monza, il pronostico di Serie A: Over 2.5 e non solo

La 24° giornata diA è iniziata ed è pronta a regalarci grande spettacolo, in questo weekend. Il turno di campionato è cominciato con la vittoria della Juventus con il Como e proseguirà con gli anticipi del sabato ed i posticipi della domenica. Una delle gare in programma domani 9 febbraio risulterà un vero e proprio testa-coda della classifica, tra due squadre che vivono momenti diametralmente opposti.Stiamo parlando, ovviamente, del match tra, in programma alle 15:00 allo stadio Olimpico. I biancocelesti desiderano mettere in cascina 3 punti pesanti per rimanere in orbita Champions League, tornando fra le prime 4. Per i brianzoli, invece, l’obiettivo è quello di tentare il tutto per tutto in una trasferta proibitiva, dimostrando di poter ancora rientrare in corsa per la salvezza nella massima competizione tricolore.