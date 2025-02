Sport.quotidiano.net - Lazio-Monza: brianzoli cercano sgambetto alla rincorsa Champions laziale, formazioni e tv

Roma 8 febbraio 2025 - Da una parte si insegue il sogno di rientrare inLeague dopo un solo anno di assenza, dall'altra una salvezza per conservare una categoria, conquistata la prima volta solo due anni fa. Ilultimo in classifica fa visitaallo stadio Olimpico in uno dei più classici testa-coda della seconda parte di campionato. Da un parte i biancocelesti hanno visto la Fiorentina agganciarli in classifica, dopo il roboante successo contro l'Inter e devono approfittare di questa giornata per provare a riprendersi il quarto posto in solitaria. Dall'altra la squadra di Salvatore Bocchetti sogna una reazione, ottenendo punti preziosi in un campo complicatissimo, che li vede attualmente ultimi. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 15 di domenica 9 febbraio 2025.