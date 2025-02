Lavori oltre 12 milioni di euro per via Panzani e piazza Santa Felicita-via Guicciardini

Lanazione.it - Lavori, oltre 1,2 milioni di euro per via Panzani e piazza Santa Felicita-via Guicciardini

Firenze, 8 febbraio 2025 - Un centro storico sempre più vivibile e sempre più a misura di pedoni con marciapiedi più ampi e piazze che diventano luoghi di socializzazione e di incontro. È questo l’obiettivo di tre importanti interventi di riqualificazione che interessano viaUnità Italiana e viae che vanno a completare il rifacimento di due assi di collegamento molto frequentati da fiorentini e turisti: il percorso che unisce il Duomo alla stazione diMaria Novella e quello che collega piatta Pitti a ponte Vecchio. Dopo il via libera della giunta comunale ai due progetti esecutivi relativi a via-viae al primo stralcio di quello diUnità Italiana, hanno preso il via le procedure per l’inizio concreto deiin programma nei prossimi mesi.