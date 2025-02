Lanazione.it - Lavori al ponte Berlinguer. Nuovi giunti e verifiche

IlBerliguer ha bisogno di manutenzione. Un intervento importante visto che sul manufatto, che permette l’attraversamento della greve sul viale Aldo Moro, passano ogni giorno migliaia di vetture e soprattutto la linea 1 del tram. La giunta ha dato il via libera tecnico al progetto di manutenzione straordinaria del. La struttura deriva da un ampliamento del preesistentesul fiume Greve, che venne costruito negli anni ’70. Il nuovo progetto ha di fatto allargato la struttura, al fine di mettere a dimora i binari e permettere il transito della linea tramviaria. "L’intervento di manutenzione straordinaria delche è stato approvato in linea tecnica con delibera della giunta comunale – spiega l’assessore aipubblici Salvatore Saltarello – rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la messa in sicurezza della rete viaria di Scandicci.