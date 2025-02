Ilrestodelcarlino.it - Laura Pausini, il compleanno della figlia: festa, dedica e super regalo

Ravenna, 8 febbraio 2025 – Oggi Paola, ladie Paolo Carta, spegne 12 candeline. "Paola. Sei il posto più bello che ho visto sulla mappa del mondo.quello che tra tutti preferisco e in cui farò sempre ritorno. Buonragazzina mia". È lada partemamma, condivisa su Instagram insieme ad un album foto di famiglia. Gli auguri e ilricevuto da Paola Nella prima foto sono ritratti tutti e tre, insieme alla cagnolina maltese Lila. Foto con amici, con la magliaRoma, con i nonni, a pallavolo. E ancora, un video di Paola mentre suona la chitarra e il pianoforte. E ancora un video dove riceve i regali del, tra questi la maglia di Alexis Saelemaekers, giocatoreRoma, con tanto di firma. Una gioia incontenibile quella di Paola: "Non ci credo, non ci credo".