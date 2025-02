Latina vestito da carabiniere si strappa gli alamari durante un controllo | arrestato pregiudicato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 febbraio 2025- La Polizia di Stato – Questura dinel corso della settimana ha rintracciato e tratto in arresto due persone condannate in via definitiva.Il primo soggetto ad essere catturato dai poliziotti della Squadra Mobile è stato un cittadino rumeno, classe 1990, condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione. L’uomo, gravato da numerosi pregiudizi per reati contro il patrimonio, era statoil 4 febbraio 2022 poiché indossava una divisa operativa in uso alle Forze dell’Ordine. All’atto dell’umo aveva cercato dire via i duee l’adesivo con la scritta “Carabinieri”, lanciandoli in terra. Per tali fatti gli uomini della Volante lo avevanoin flagranza di reato per possesso di segni distintivi contraffatti in uso ai Corpi di Polizia.