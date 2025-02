Ilnapolista.it - L’Atalanta non è affatto fuori dalla lotta scudetto: 5-1 al Verona e show di Retegui

completa la rifinitura iniziata ieri. Anon è una partita, è un’allenamento.diche ne segna 4. La squadra di Paolo Zanetti oggi non avrebbe segnato nemmeno con la porta vuota.Poco da dire sulla partita, un monologo dal primo all’ultimo minuto. Gasperini può sorridere oggi. Forse avrà da lamentarsi per l’erba tagliata male, giusto per non tradire il suo personaggio. Ma guardando alla classifica può ancora guardare in alto. Di sicuroè tutto fuor che esclusa.La distanza con il Napoli si accorcia per il momento, in attesa della sfida al Maradona con l’Udinese. La Dea sale a 50 punti, a meno quattrosquadra di Conte e può stare più che tranquilla dietro. Juve quarta a 43 punti in attesa di Fiorentina e Lazio che potrebbero salire a 45 punti.