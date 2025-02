Inter-news.it - L’Atalanta accorcia sull’Inter: Retegui show e cinquina al Verona

Leggi su Inter-news.it

delal Bentegodi:alcon ben quattro gol die uno di Ederson. Ora la Dea è a meno uno dall’Inter, che attende il posticipo di lunedì.IL PRIMO TEMPO – Nel sabato della ventiquattresima giornata di Serie A scende in campo, sfidando ilin trasferta al Bentegodi. La Dea sale in cattedra e disintegra gli avversari con ben cinque gol, che vedono Mateoassoluto protagonista. L’Inter, che ora non ha più asterischi in classifica e aspetta di risfidare la Fiorentina lunedì, adesso è avanti solo di un punto. A sbloccare il match è proprio l’argentino naturalizzato italiano al 21?: dopo il tentativo di De Ketelaere che termina sul palo l’attaccante arriva e mette dentro il tap-in vincente. A raddoppiare, al 25?, è ancoracon il sinistro, poi al 37? arriva anche la rete di Ederson che fa tutto da solo dal recupero a centrocampo fino alla conclusione in area.