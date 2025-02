Lanazione.it - “L’arte nei tessuti”: Mario Pegollo ospite degli Amici del Foulard

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 febbraio 2025 - Ieri pomeriggio alle 17, nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate di Firenze, si è svolto l’incontro “nei” con l’illustratore. L'evento è stato organizzato dall’associazione culturale Glidel, guidata dalla dinamica presidente Maria Paola Alberti. L’incontro conTra i numerosi partecipanti, erano presenti gli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, accompagnati dalla professoressa Cristina Giorgetti, storica del costume e della moda.ha parlato del suo percorso, lontano dalle arti, data la sua formazione in Scienze Politiche e un dottorato in Storia Contemporanea. Ciononostante, la passione per il disegno, evidente sin dall’infanzia, si è trasformata in professione col tempo.