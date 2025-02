Ilrestodelcarlino.it - L’arcivescovo Zuppi in visita pastorale nelle parrocchie

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unaspeciale, quella in corso in questi giorni e che terminerà domani, in territorio di Budrio da parte delMatteo Maria. Il cardinale è inalla Zona di Budrio dove sta incontrando le, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, gli operatori pastorali e tutte le comunità presenti sul territorio. Spazio anche al dialogo con i giovani, le famiglie, gli anziani, gli ammalati, e visite alle chiese e ad alcune strutture di cura e aggregazione. Oggi, alle ore 17.30sarà nella parrocchia di Pieve, in via Pieve, 2, dove celebrerà la messa con i bambini e i ragazzi. In serata, poi, sempre oggi, alle ore 21, nella parrocchia di San Lorenzo il cardinale interverrà all’assemblea di Zona sul tema "Eccoci manda noi!". Domani, infine, alle ore 11, nella parrocchia di San Lorenzocelebrerà la Messa conclusiva.