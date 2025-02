Quotidiano.net - L’analisi di Vespa. Caso Almasri, toni eccessivi dell’opposizione

In principio fu Renzi a fare una opposizione senza quartiere al governo Meloni. Da intransigente, l’opposizione diventò scatenata dopo l’approvazione della legge fatta per limitare i suoi rapporti economici con l’Arabia Saudita. Dopo ilè saltato in tutta l’opposizione il tappo della continenza. Era saltato anche nel video di Giorgia Meloni: ma lei s’era trovata incredibilmente indagata in tempo reale dopo una paginetta scritta alla Procura da un comune cittadino. A voler analizzare le contestazioni possibili, Nordio non si è mosso, Piantedosi ha espulso, Mantovano ha autorizzato il volo. Ma se la responsabilità penale è personale, come ci insegna il procuratore Lo Voi, Meloni che c’entra? Giuseppe Conte abitualmente contiene la polemica televisiva entroragionevoli. Mercoledì scorso ai Cinque minuti era come non l’ho mai visto: deliberatamente molto al di là dei suoi schemi abituali.