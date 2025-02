Ilrestodelcarlino.it - L’analisi della prof Nicolini: "C’è un distacco dalla realtà, la repressione non basta"

Fatti gravi, che denotano una sorta di de-realizzazione, cioèe incapacità di essere in contatto con la parte emotiva, che è utile a sentire pena, compassione o paura, e ad arrestarsi in tempo. È come se si vedesse laattraverso un filtro". Paola, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Macerata, interviene sull’episodio avvenuto a Civitanova, dove un ragazzino ha subìto un pestaggio brutale da una baby gang, filmato da unobanda.essoressa, perché cresce la violenza tra gli adolescenti? "Nella nostra provincia, così come in una parte del mondo adolescenziale, circola il disagio, che sfocia in episodi come questo. In contesti socialmente molto articolati, e spesso disgregati, possono verificarsi con più facilità, perché è più difficoltoso esercitare un controllo diretto da parte del mondo adulto, cosa che invece può avvenire in ambienti più piccoli e familiari.