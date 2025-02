Sport.quotidiano.net - L’Ama sfida Sassuolo. Vigili affamati di punti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Campionati di volley che hanno archiviato il giro di boa, con le reggiane che si stanno comportando discretamente, a partire dalla Serie B nazionale. SERIE B.San Martino (30) gioca oggi alle 17 alla Bombonera un derby piuttosto complicato contro la Kerakoll(31). Lo stesso discorso vale per idel Fuoco Marconi (11) impegnati a Cecina (16) alle 21: per ambire alla salvezza occorre trovarepesanti in trasferta. SERIE B1. Derby di classifica similare anche per la Tirabassi & Vezzali (19) che alle 18 gioca in casa dell’Anderlini Modena (20). Da non sottovalutare, invece, l’impegno per la Giusto Spirito Rubierese (22) che domani alle 18,30 ospita la Cavallini Pisa (12). SERIE B2. Tutte in casa le tre reggiane: inizia l’Arbor Interclays (26) alle 19 alla Moro contro una Potenza Picena (17) che può essere superata.