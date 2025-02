Ilfattoquotidiano.it - L'”affare” del passaggio al mercato elettrico libero. Per le famiglie tariffe più care in media del 44%

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Passare daltutelato a quellonon è stato un grandeper nessuno, o quasi. Se ne sono accorte tante, un’indagine di Assium l’associazione degli utility manager, suffraga questa sensazione con qualche cifra più puntuale. In un anno oltre 1,2 milioni di utenti non vulnerabili sono passate aldell’energia elettrica, pagandomente più alte dell’80% rispetto a quelle applicate nel Servizio a Tutele Graduali e del 44% rispetto a quelle deltutelato, rimasto attivo solo per i clienti vulnerabili.A gennaio 2024 più di 4,4 milioni dinon vulnerabili rientravano neltutelato dell’energia elettrica che, come noto, è terminato a luglio del 2024, ricorda Assium. Chi non ha scelto un operatore del, a partire da luglio è migrato automaticamente nel Servizio a Tutele Graduali, che oggi conta poco più di 3,2 milioni di utenti non vulnerabili.