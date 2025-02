Feedpress.me - Ladro ucciso a Roma, guardia giurata indagata per omicidio

Per fermare la banda di rapinatori, sorpresa giovedì sera a mettere a segno un colpo in appartamento a, un vigilante fuori servizio ha impugnato la pistola premendo il grilletto una decina di volte. Una serie di spari anche mentre i ladri, in fuga, avrebbero tentato di investirlo con la loro auto. Un proiettile ha centrato alla testa uno dei rapinatori che è morto oggi in ospedale.