Ilgiorno.it - L’addio all’ultras. Sciarpe e cori: "Raffaele vive"

Leggi su Ilgiorno.it

Sono arrivate delegazioni di tifosi ultras da tutta Italia per dare l’ultimo saluto ieri aCarlomagno, il quarantaduenne tifoso della Pro Patria morto lunedì all’ospedale Maggiore di Novara. Era stato ricoverato il 25 gennaio in gravi condizioni, dopo essere caduto nel fossato sotto la curva allo stadio Piola di Novara. Il mondo calcistico degli ultras, diviso nelle sfide sul campo, si è ritrovato unito nel dolore per la scomparsa di Carlomagno, uno di loro, con la passione per la squadra del cuore, la Pro Patria. Tifosi al gran completo, ieri pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonino a Lonate Pozzolo, dove sono state celebrate le esequie. Presenti autorità locali, politici, i sindaci di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e di Lonate Pozzolo Elena Carraro. La chiesa era affollata: tanta gente ha voluto manifestare con la propria presenza la vicinanza ai familiari.