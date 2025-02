L’accusa ai pompieri per la morte di Andrea Demattei sull’Entella | Bastavano quattro muratori per salvarlo

Leggi su Open.online

, 14 anni, è morto il 16 gennaio 2023 a Chiavari. La sua canoa è rimasta bloccata nel fiume Entella in piena. Oggi per quellac’è un processo. L’udienza preliminare davanti alla giudice Carlo Pastorini ha visto ieri la testimonianza del consulente della procura Vincenzo Minenna, che è Referente Nazionale per le squadre di protezione civile specializzate al soccorso fluviale ed alluvionale. Minenna durante l’udienza ha dato la colpa aidel mancato salvataggio. Dicendo che «se lì c’erano, maglia bianca, bresciani, lo tiravano fuori».Sorpresa e sconfortoLa frae ha fatto arrabbiare i vigili del fuoco: «C’è sorpresa e sconforto legata al fatto che sia stata posta attenzione in questa fase solo sui soccorritori senza considerare altre situazioni o soggetti che avrebbero potuto cagionare lo scenario.