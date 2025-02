Sport.quotidiano.net - La Virtus Bologna sfida Tortona e pensa alla Coppa Italia

, 8 febbraio 2025 - Lasciata alle spalle la doppiadi Eurolega, latorna a concentrarsi sul campionato. Domani, 9 febbraio, alle 19.30 la formazione di Dusko Ivanovic sarà in campo al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per affrontare la Bertram Derthona. Chiusa per il momento la parentesi continentale, le V Nere sono attese domani ddi campionato con, e poi, sempre in Piemonte, dal confronto di mercoledì prossimo, a Torino sede della Final Eight di, nei quarti di finale con l’Armani Milano. Prima dellac’è però da concentrarsi sull’insidia, avversaria tutt’altro che facile da affrontare nel confronto che attende domani sera i bianconeri. La Bertram Derthona, dopo le sconfitte di Trieste in campionato e di Atene contro l’AEK in BCL, ospita laSegafredo, che viene dal successo contro Venezia in campionato e il doppio turno di Eurolega con Paris Basketball e Partizan Belgrado.