La via Trucis della sinistra | come cercano di infangare Meloni e l' Italia all' estero

No, non è una Via Crucis, al massimo la solita “via. E, nell'eterno ritorno del sempre uguale, in un format che non cambia mai da trent'anni, in una coazione a ripetere che si trascina dai tempi di Berlusconi, l'ultima disperatissima stazione del viaggio è sempre la stessa, subito dopo l'attacco per via giudiziaria: il tentativo di sputtanamento all'del nemico politico. Il sogno bagnato dei progressisti è sempre il medesimo da quando, a ottobre 2022, Giorgiali ha battuti: ridurla alla condizione di paria internazionale, di grande appestata, naturalmente in quanto “fascista”, “figlia di M”, “onda nera”, “ultradestra”, e via delirando. E cosa accadeva, durante le più cupe pestilenze medievali, ai poveri lebbrosi? Veniva loro imposto un umiliante e rumoroso campanello, un sonaglio che avvertisse gli altri viandanti del possibile arrivo – sulla loro strada – di un malato contagiosissimo, dunque da evitare.