Thesocialpost.it - La turista inciampa e cade sulla famosa tela del ‘500: choc al museo

Una visitatrice della mostra sul Rinascimento allestita nel complesso di Santa Giulia a Brescia èta endo ha involontariamente squarciato un olio sudel Moretto che era posto all'ingresso di una delle sezioni. L'incidente è avvenuto venerdì e a darne notizia è il quotidiano Bresciaoggi. Si tratta di uno stendardo che veniva portato in processione e che è dipinto su due lati, fronte-retro, e che non è appeso al muro ma esposto sul percorso dell'esposizione. Da una parte riproduce due santi non identificati, dall'altra la Vergine e ai suoi piedi i due disciplini, devoti appartenenti alla confraternita della Madonna del Carmine, per la quale Alessandro Bonvicino l'aveva dipinto tra il 1522 e il 1524.