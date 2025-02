Ilgiorno.it - La truffa milionaria del falso Crosetto, dal tweet del ministro alle telefonate ai grandi imprenditori fatte con l’Ai. Moratti: “Sembrava tutto vero”

Milano – “Ci sono dei giornalisti in ostaggio in Medio Oriente e lo Stato sta chiedendo il tuo aiuto per pagare il riscatto. Puoi inviare il denaro a questo conto corrente di Hong Kong?”. Era all’incirca questa la richiesta che almeno una dozzina di nomi illustri dell’a italiana si sono visti fare al telefono da nientepopodimeno che Guidodella Difesa e fedelissimo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Peccato che dall’altro capo della cornetta non ci fosse lui, ma un gruppo ditori che hanno utilizzato programmi di intelligenza artificiale per clonare la voce delo di uno dei suoi funzionari. Glicontattati “” La reputazione diIl racconto su X Glicontattati Tra le persone contattate – ma la lista si sta allargando di ora in ora – figurano lo stilista Giorgio Armani, l’imprenditore Patrizio Bertelli, presidente del gruppo Prada, ma anche Marco Tronchetti Provera, Massimo, Diego Della Ve membri delle famiglie Aleotti, Beretta e Caltagirone.