La truffa dei finti tecnici dei caloriferi mandati dall’amministratore. Le vittime? Sempre anziani

Milano – Il metodo era semplice e leanziane, in modo da avere buon gioco nel carprire la loro fiducia. Due uomini di 41 e 65 anni sono stati arrestati perché accusati di aver messo in piedi un numero imprecisato di truffe con lo stesso modus operandi: dopo aver individuato leanziane si presentavano nelle loro abitazioni dicendo di esseredeiincaricati dall'amministratore. Una volta in casa, con uno strumento elettronico, ispezionavano l'appartamento e, simulando una perdita d'acqua nell'impianto, informavano la vittima della presenza di sostanze pericolose che potevano danneggiare denaro e oggetti preziosi se a contatto con l'acqua. In tal modo la vittima era indotta a raccogliere gioielli e denaro che poi veniva da loro trafugato. Gli arrestati, su ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di una indagine del pool Polizia locale-Polizia di Stato coordinato dalla Procura di Milano, con l'ausilio della squadra mobile di Torino, sono residenti in provincia di Torino.