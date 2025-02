Bergamonews.it - La Taverna Valtellinese raddoppia: nuova apertura Ai Colli di Bergamo Golf

Apre sabato 8 febbraio laAi. Situato in uno dei pochissimi campi dacittadini d’Italia e vera gemma per gli appassionati, il ristorante mira a diventare un punto di riferimento culinario pere un luogo di convivialità aperto a tutti i cittadini e ai turisti che potranno godere delle bellezze e della tradizione del territorio.Ladal 1967 è una tappa imperdibile per tutti coloro che cercano i veri sapori della tipica cucinanel cuore di. Custode della tradizione da quasi sessant’anni, il ristorante ha saputo proporre un modello vincente che è continuato anche con la gestione Percassi, che ha rilevato la struttura nel 1989. Oggi laè una vera e propria istituzione per gli amanti delle specialità regionali.