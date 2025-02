Ilfattoquotidiano.it - La strategia è nota: chi accusa la destra sovranista deve essere distrutto

La, da Trump a Meloni, ha un obiettivo preciso: sbarazzarsi della giustizia internazionale, che è il solo ostacolo tra loro e il potere assoluto. La? Sempre la stessa: delegittimare, attaccare, smantellare.Donald Trump ha inaugurato il massacro nel 2020, firmando un ordine esecutivo che sanzionava la Corte Penale Internazionale (CPI). Il reato? Aver osato indagare sui crimini di guerra americani in Afghanistan e dei soldati israeliani a Gaza. Risultato: giudici minacciati, beni congelati, divieti di viaggio. L’ex procuratore capo della CPI racconta di pressioni e intimidazioni da gangster.Chi pensava fosse solo una follia trumpiana si sbagliava. Laestrema finto borghese ha preso appunti e ora tocca all’Italia. Giorgia Meloni e i suoi ministri Nordio e Piantedosi sono finiti in una denuncia alla CPI per crimini contro i migranti.