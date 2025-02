Sport.quotidiano.net - La squadra. Alluci si allena a parte. Il Teramo va veloce

Stamattina al Del Conero ultimo test pere compagni per capire anche chi sarà nelle migliori condizioni per affrontare il. Ieriè tornato adrsi, ma dopo quattro giorni di febbre ha lavorato a, forse oggi con il gruppo, possibile che Gadda lo porti in panchina, difficile che possa schierarlo tra i primi undici. Una perdita pesante per la, che va a sommarsi a quella di Varriale, squalificato. Sarà dunque un’Ancona un po’ in emergenza, quella che affronterà domani il, anche se dopo la partita di Sora sono numerosi i punti fermi sui quali potrà contare Gadda. L’undici titolare di domani, infatti, potrebbe essere quello con Laukzemis tra i pali, difesa a tre con Rovinelli o Boccardi, Codromaz e Magnanini, a centrocampo Pecci e Bugari o Marino esterni, in mezzo Gulinatti e mezzali Useini e Sare, in attacco due tra Martiniello, Battistini e Belcastro.