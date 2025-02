Ilgiorno.it - La solidarietà sul territorio: "Hanno sempre aiutato le persone in difficooltà"

In Brianza non si ferma l’ondata di affetto che cinge le famiglie, sconvolte dalla tragedia, in un abbraccio ideale. Piangono i volontari di In-presa, la realtà di Carate alla quale il patron del Gran Biscotto e il fratello Ferruccioriservato borse di studio per i ragazzi del corso di cucina ed elargito donazioni alla scuola. "attenti alla formazione dei giovani chesostenuto senza sosta – racconta Jan Farina, responsabile del fundraising della realtà brianzola –.attente, umilissime, generose". Un ritratto tracciato anche da Nico Acampora, papà di PizzAut, alla quale Rovagnati ha pagato il primo truck che gira per le strade della Brianza e che dà lavoro a giovani autistici. "tenuto il massimo riserbo sul loro impegno nel sociale – ancora Farina – ma dineaiutate tante".