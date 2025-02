Thesocialpost.it - La Smart Tv ti spia, è allarme: ecco come capirlo e come proteggerti

Non solophone e computer, adesso c’è anche unanche per le tv. Già, anche attraverso le tv possonorci. Negli ultimi mesi, infatti, sono emersi diversi casi con annesse segnalazioni, e ora c’è una sorta di panico generale. Stando alle ultime indagini, la televisione ha la capacità, mediante l’attivazione automatizzata di un sistema, di comportare una raccolta dati che viene fatta con screenshot diretti a comprendere e quindi raccogliere, archiviare nel tempo, quello che gli utenti guardano, sostanzialmente per indirizzare quelle che poi sono le pubblicità. E questo sarebbe il male minore, perché poi c’è tutta la parte relativa all’acquisizione di audio e video delle persone in casa.spiega il portale Master Gadget Tech, gli studi che sono stati condotti negli Stati Uniti hanno portato a un risvolto quindi del tutto inaspettato: dispositivi di grandi marche che effettuano questo screening per raccogliere informazioni dirette.