La sfida dell’intelligenza artificiale è aperta e la soluzione sta nelle nostre mani

Comprendere le tecnologie che guidano la nostra vita digitale non è più un lusso, ma una necessità. Oggi, l’ascesa di sistemi come DeepSeek – l’AI cinese che si diffonde malgrado i blocchi e le accuse – lo dimostra con chiarezza. Malgrado il provvedimento del Garante della Privacy in Italia e le restrizioni di Nasa e US Navy, milioni di persone continuano a scaricare e utilizzare la piattaforma, spesso in modi e canali difficili da controllare. DeepSeek, la piattaforma di AI cinese, prosegue la sua corsa nonostante provvedimenti e accuse di furto di proprietà intellettuale. In Italia, il Garante della Privacy ha tentato uno stop formale, ma in rete resta accessibile. È come frenare un fiume con le: la corrente trova sempre un nuovo letto.Nel mio precedente intervento sottolineavo la necessità di un’IA democratica, rispettosa dei valori europei.