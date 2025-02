Ilgiorno.it - La scossa di coach Regazzi. Desio, caccia all’impresa

Il lunedì a mezzogiorno dice sì alla Rima, riempie il trolley, sale in auto e si “beve” l’autostrada per oltre 270 chilometri per essere presente la sera in Aldo Moro e dirigere il primo allenamento dopo l’esonero di Edoardo Gallazzi. Non c’è tempo da perdere. Mercoledì è già in panchina per il match di campionato contro l’Andrea Costa Imola, una delle due squadre della città in cui vive (lui ha allenato la Virtus fino al 2023) e la batte 78-72, la prima vittoria dei bluarancio dopo otto sconfitte di fila. Marcosta vivendo una settimana a mille all’ora che lo porterà domani alle 18 a Treviglio contro la seconda della classe e contro Davide Villa, un altro “figlio” dell’Aurora legato a doppio filo con i bluarancio., che settimana è stata la sua? "Mi sembra di essere un super eroe, tutta di corsa, senza fermarmi un attimo.