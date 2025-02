Trevisotoday.it - La scoperta del Comisso 'francese' di Agostino Contò

L’opera di Giovannicontinua a proporre nuove scoperte che aprono anche filoni di ricerca finora poco esplorati. Arrivano ora in libreria i testi pubblicati in Francia dal 1956, sulla rivista Arcadie, e finora mai pubblicati in Italia.en français è il titolo di questa antologia.