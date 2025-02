Dilei.it - La Ruota della Fortuna, registrata la puntata zero: “Ipotesi staffetta con Striscia”

Leggi su Dilei.it

Laè uno dei pilastritelevisione, tra i game show più visti di sempre. Il ritorno con Gerry Scotti nel preserale è stato accolto positivamente, tanto che potrebbe essere proprio questo prodotto storico a fungere daconla Notizia nell’Access Prime Time. Siamo nel campo delle indiscrezioni, ma si profila questa possibilità all’orizzonte: ecco tutto quello che sappiamo.Laarriva in Access Prime Time?Se torniamo indietro nel tempo, chiudiamo gli occhi e ci sentiamo di nuovo bambini, ci sembra di nuovo di rivedere lo storico conduttore, Mike Bongiorno, al timone de La: è stato proprio lui a condurre per 14 anni il game show, tornato in onda nel 2024 con Gerry Scotti. Secondo TvBlog, sarebbe stata “lade Lacon Gerry Scotti adattata per un trasloco in Access Prime Time”.